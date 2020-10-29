Akhisarspor seri istiyor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'u 2-1 yenerek bu sezon 2'nci galibiyetine imza atan Akhisarspor gözünü Eskişehirspor deplasmanına çevirdi. Teknik direktör Cem Kavçak son sırada yer alan rakiplerine karşı çok dikkatli olacaklarını söyledi. Ligde her maçın zorlu geçtiğini anlatan genç teknik adam, "Pazar günü bizim açımızdan oldukça kritik bir müsabaka oynayacağız. Bursaspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için mutlaka evimize 3 puanla dönmeliyiz. Takıma inancım tam, seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.