Akhisarspor seri istiyor
12.03.2021 11:57
SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 5 yenilginin ardından geçen hafta son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenerek düşme hattından kurtulma yolunda umutlanan Akhisarspor, yarın Beypiliç Boluspor'a konuk olacak.
SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 5 yenilginin ardından geçen hafta son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenerek düşme hattından kurtulma yolunda umutlanan Akhisarspor, yarın Beypiliç Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Hakan Ceylan düdük çalacak.
Yeşil-siyahlı ekip Eskişehirspor galibiyetine rağmen ligde 22 puanla, kurtuluş hattının 4 puan gerisinde 16'ncı sırada yer alıyor. Boluspor'un ise 29 puanı var. Geçen sezon görev yaptığı eski takımına kritik 90 dakikada konuk olacak Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kazanıp seri yakalamak istediklerini söyledi.
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