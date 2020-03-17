Akhisarspor sezonun son 6 haftasında Süper Lig yarışında! - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor sezonun son 6 haftasında Süper Lig yarışında! - Son Dakika Spor

Akhisarspor sezonun son 6 haftasında Süper Lig yarışında!

6 saat önce

Ligde 28 hafta sonunda 45 puanla 5'inci sırada yer alan Akhisar, 2'nci sıradaki, direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.

Akhisarspor sezonun son 6 haftasında Süper Lig yarışında!, System.String[]

Ligde 28 hafta sonunda 45 puanla 5'inci sırada yer alan Akhisar, 2'nci sıradaki, direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor.


Akigo, 43 puanla Play-Off hattının dışındaki Altay'ın ise 2 puan üzerinde yer alıyor.


Kalan haftalarda önce Play-Off'u garantileyip ardından ilk 2 yarışını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen yeşil-siyahlı ekip, cuma günü Altay deplasmanına aradaki farkı açmak için çıkacak.


Akhisar; Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü sınavlarıyla normal sezonu tamamlayacak.


Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgını nedeniyle yeşil-siyahlı kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yaptı.


Erzurumspor Kulübü, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:29 
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