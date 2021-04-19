Akhisarspor sırat köprüsünde

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4 mağlubiyetin ardından düşme korkusuyla çıktığı maçta evinde Altınordu'yla 1-1 berabere kalan Akhisarspor'a alınan 1 puan umut olmadı. Ligin son 3 haftasına 26 puanla tek basamak üzerindeki Menemenspor'un 5 puan gerisinde 16'ncı sırada giren yeşil-siyahlı ekibin bu hafta da küme düşme ihtimali bulunuyor.

Akhisarspor, pazar günü aynı saatte oynanacak maçlarda evinde Süper Lig hedefleyen Altay'a yenilir, Menemenspor da umutlarını haftalar önce matematiksel olarak yitiren son sıradaki Eskişehirspor'la berabere bile kalırsa küme düşecek. Akhisarspor, berabere kalması durumunda, Menemen kazanırsa yine düşen taraf olacak. İddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka şansı olmayan Akhisar, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda alt basamaklardaki tüm rakiplerinin ikili averajda gerisinde yer alıyor.