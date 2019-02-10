Akhisarspor, Sivasspor Deplasmanında
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrede henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, 21. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrede henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, 21. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor
'la deplasmanda karşılaşacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı
'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Palabıyık
düdük çalacak.
Ligde en son 15. haftada konuk ettiği Fenerbahçe
'yi yendikten sonra çıktığı 5 maçta sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, ikinci devrede oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. Yeşil-siyahlı ekip ligde 17 puanla son sırada yer alıyor.
Sarı kart cezalıları Miguel
Lopes ile Rajko Rotman'ın forma giyemeyeceği Akhisarspor'da Mustafa Yumlu
, Eray Ataseven
, Dany Nounkeu
, Güray Vural
ve Jeremy Bokila'nın sakatlıkları bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:32 Kaynak: AA
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