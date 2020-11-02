Akhisarspor sol şeritte

TFF 1'inci Lig'de bu sezon aylarca içinde bulunduğu mali ve idari krizlerden çıkamayıp transfer yasaklısı kadrosundan birçok ismi kaybeden Akhisarspor, son haftalarda çıkışa geçti. Çalkantılı geçen ligin ilk 6 haftasında tek galibiyetle yetinen Akigo, Bursaspor'u geçen hafta 2-1 yendikten sonra son sıradaki Eskişehirspor'u da deplasmanda tek golle geçti.

Akhisarspor'da Bursaspor maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atarak galibiyeti getiren 22 yaşındaki Çekdar, dün de Eskişehirspor önünde attığı golle üst üste ikinci kez takımına 3 puan kazandırdı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle puanını 12'ye çıkardı.