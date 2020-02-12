Akhisarspor son kozlarını oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor son kozlarını oynayacak - Son Dakika Spor

Akhisarspor son kozlarını oynayacak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 7 maçtır galip gelemeyince şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Akhisarspor, bu hafta lider Hatayspor deplasmanında ilk 2 sıra için son kozlarından birini oynayacak.

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TFF 1'inci Lig'de 7 maçtır galip gelemeyince şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Akhisarspor, bu hafta lider Hatayspor deplasmanında ilk 2 sıra için son kozlarından birini oynayacak. Ligde geçen hafta evinde 2-0 öne geçtiği Ekol Göz Menemenspor maçında 2-2'lik beraberliğe engel olamayan Akhisar, cumartesi günü zirvedeki rakibiyle çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde 42 puanlı Hatayspor'un 13, 38 puanla ikinci sırada, direkt Süper Lig hattında bulunan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un ise 9 puan gerisinde 6'ncı sırada yer alan Akigo, maçı kaybetmesi durumunda yarışta erken havlu atacak.Normal sezonun bitimine 13 hafta kalan ligdeki ilk 2 yarışında erken pes etmek istemeyen Akhisar, kazanıp hem moral tazelemeyi, hem rakipleriyle arasındaki farkı eritmeyi, hem de Play-Off hattındaki yerini sağlama almayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılarda zorlu deplasman öncesi hücumdaki gol umutlarından Burhan Eşer ve Muhammet Reis'in yanı sıra defansın değişilmez isimlerinden Alperen'in de cezalı duruma düşmesi teknik direktör Yılmaz Vural'ın elini zayıflatıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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