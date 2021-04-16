Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi sona erdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Fırat Gül hocamıza ve ekibine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Sezona Cem Kavçak yönetiminde başlayan yeşil-siyahlı ekipte, daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz getirilmişti. Fırat Gül, 25 Şubat'ta Dilsöz ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlamıştı.

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