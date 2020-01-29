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Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı
6 saat önce
TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:54 Kaynak: AA
TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.
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