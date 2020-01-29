Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı - Son Dakika Spor

Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı

6 saat önce

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı, System.String[]

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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