Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Yeniden galibiyet serisi başlayacak"
Son Dakika Spor Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak: 'Yeniden galibiyet serisi başlayacak' - Son Dakika Spor

Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Yeniden galibiyet serisi başlayacak"

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılıp zirvenin gerisinde kalan Akhisarspor, pazar günü sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasından mutlak 3 puan bekliyor.

Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak:

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılıp zirvenin gerisinde kalan Akhisarspor, pazar günü sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasından mutlak 3 puan bekliyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak milli maç arasında çok yoğun tempoda idman yaptıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, Altay'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, "İç sahada iyi futbolumuz ve yenilmeme serimiz var. Buna devam etmek istiyoruz. Altay maçını kazanıp seriler başlatmalıyız. Taraftarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Evimizdeki iyi oyunumuzu Altay karşısında 3 puanla süslemeliyiz. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.Takımdaki son durum hakkında da bilgiler veren Mehmet Altıparmak, "Sokol Cikalleshi ve Musa Nizam'ın sakatlığı var. Onlar dışında eksik bulunmuyor. Kadroda 25 oyuncumuz var ve herkes oynayabilecek düzeyde" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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