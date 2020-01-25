Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Mağlubiyeti hak etmedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: 'Mağlubiyeti hak etmedik' - Son Dakika Spor

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Mağlubiyeti hak etmedik"

6 saat önce

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda gol atamadıklarını ve bunun stresini yaşadıklarını dile getirdi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda gol atamadıklarını ve bunun stresini yaşadıklarını dile getirdi.


Çok üzgün olduğunu ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:


"Sahamızdaki ilk yenilgiyi aldık. Maçta mağlup olmayı hak etmemiştik. Rakibin zaten tek pozisyonu var ve gol oldu. Maçın ikinci yarısında gol yedikten sonraki bölümde çok baskı yaptık. 29-30 ortamız var ama bir türlü o topu içeriye sokamadık. Topu içeriye sokamadığımızda bu tür sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Lig uzun bir maraton ve bizim galibiyete çok ihtiyacımız var. Daha fazla çalışacağız, yaptığımız hataları daha fazla irdeleyeceğiz ve bu üzüntülü durumdan bir an önce çıkacağız."


Üzülmez: "Zor bir maç ve zor bir geceydi"


Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, zor bir deplasmanda galip geldiklerini belirtti.


Mücadele gücü yüksek bir ligde yarıştıklarına dikkati çeken Üzülmez, şunları kaydetti:


"Zor bir maç ve zor bir geceydi, zira rakibimiz 8 maçtır sahasında kaybetmeyen, 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Başlarında da çok tecrübeli hocalar var. İlk yarıda rakibe biraz imkan verdik. İkili mücadelelerde zayıf kaldık. İkinci yarıda gerçek kimliğimize ve karakterimize bürünerek zor bir deplasmanda galip geldik. Oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor olarak hedefimiz bellidir."


Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:38 
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