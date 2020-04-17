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Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: 4 haftada toparlanırız
6 saat önce
Koronavirüs (covid 19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle çalışmalarına ara veren 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, takımların 4 haftada toparlanabileceğini açıkladı.
Koronavirüs (covid 19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesiyle çalışmalarına ara veren 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, takımların 4 haftada toparlanabileceğini açıkladı. Futbolcularının evlerinde çalıştığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Maçların başlaması için öngörülen tarih 5 Haziran. Bu sürece kadar toparlanmak için 4 hafta yeterli gözüküyor. Ancak ne zaman sahalara ineceğimizin ve idmanlara başlayacağımızın tam netleşmesi gerekiyor. Bu süreçte futbolcular elbette formlarını kaybetti. Oyuncular da bu durumdan rahatsız ancak sağlıklı kalabilmemiz için bu tedbirleri uygulamamız şart" dedi.
Yılmaz Vural, 6 final maçı oynayacaklarını da sözlerine ekleyip, "Yeter ki şu salgını atlatalım. Gerisini hallederiz. Sağlık olmadan hiçbir şeyi yapmanın anlamı olmuyor. Sağlıklı şekilde döneceğiz ve Süper Lig'e yeniden geleceğiz" yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:06 Kaynak: DHA
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