Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi - Son Dakika Spor

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor'a bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırarak 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, çıkışlarını sürdürüp yarıştan kopmayacaklarını söyledi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor'a bu sezon evinde ilk yenilgisini tattırarak 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, çıkışlarını sürdürüp yarıştan kopmayacaklarını söyledi. Bu galibiyetle Play-Off hattına tutunan yeşil-siyahlılarda takımıyla 3'üncü maçında ilk kez 3 puan sevinci yaşayan Vural, "Bir takıma farklı oyun anlayışı oturtmak kolay değil. Kadromuzun deneyimli olması bizim için avantaj. Oyuncular kademe kademe istediklerimizi sahaya yansıtıyor. Öne geçmişken 3 puanı kaçırdığımız Menemenspor beraberliği sonrası hatasız oyunla aldığımız Hatay galibiyeti bizi kendimize getirdi. Hedefimiz önce ilk 6'dan kopmayıp ardından ilk 2'yi kovalamak" dedi.

Cumartesi günü konuk edecekleri Fatih Karagümrük'ün 4 haftadır yenilmediğini belirten deneyimli teknik adam, " Giresunspor'u yendikleri maçı 4 yardımcımla birlikte tribünden izledik. İyi ve hedefi olan bir rakibi ağırlayacağız. Önümüzdeki 4 haftanın 3'ünde iç sahada oynayacağız. İç sahada bu sezon yalnız 1 kez yenildik. Taraftarımızın desteğiyle bu avantajı iyi kullanırsak birbiriyle oynayacak rakiplerimizin alacağı sonuca göre ilk 2 yolunu açabiliriz. Akhisar'da şimdiden güzel bir sinerji yakaladık. Her gün ilçedeyim. Esnafla sohbet ediyoruz. Başkanımızla birlikte köyleri ziyaret ediyoruz. Sinerji, birliktelik ve kenetlenme bu takımı hedefine taşıyacak" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
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