Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural korkuttu - Son Dakika Spor

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural korkuttu

6 saat önce

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile oynanan maçın sonunda rahatsızlandı.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural korkuttu, System.String[]

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ile oynanan maçın sonunda rahatsızlandı. Deneyimli teknik adamın, tansiyon problemi yaşadığı bildirildi.

Ligin 27. haftasında Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı Ege temsilcisi 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın son anlarında büyük stres yaşayan Yılmaz Vural, bitiş düdüğünün ardından fenalaştı.

Statta bekleyen 112 Acil Servis ekibi, ambulansla Vural'ın bulunduğu yedek kulübesine kadar giderek deneyimli teknik adama müdahale etti.

Tansiyonu düştüğü belirlenen Vural'a dilaltı hapı verildi. Bir süre yedek kulübesinde oturarak dinlenen Yılmaz Vural, daha sonra soyunma odasına gitti.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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