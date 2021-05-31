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Akhisarspor tescil kararına itiraz edecek - Son Dakika

Akhisarspor tescil kararına itiraz edecek

31.05.2021 10:46
Akhisarspor tescil kararına itiraz edecek, System.String[]

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düştükten sonra son umut koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle düşmenin kaldırılmasını bekleyip Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesiyle ikinci kez hayal kırıklığı yaşayan Akhisarspor, karara itiraz edecek.

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düştükten sonra son umut koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle düşmenin kaldırılmasını bekleyip Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesiyle ikinci kez hayal kırıklığı yaşayan Akhisarspor, karara itiraz edecek. Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı açıklamada acele alınan tescil kararına itiraz edeceklerini belirtip, sezon başında Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçları salgın vakaları nedeniyle erteleme kararının yanlış olduğunu ve bu yanlıştan da ligin ilk devresi sonunda vazgeçildiğini ifade etti. Başkan Özbey, TFF'nin sezon başında pandemiye hazır olamadığını iddia etti.

Ligleri değerlendiren Özbey, 2'nci Lig Play-Off finalindeki Kocaelispor- Sakaryaspor maçının ardından raporun daha TFF'ye dahi ulaşmadan liglerin jet hızıyla tescil edildiğini ifade ederek, "Öncelikle jet hızıyla açıklanan liglerin tescil edilmesi bizleri üzdü. Bununla ilgili 7 gün içerisinde itiraz süreci var. Biz diğer kulüp başkaları ile birlikte itiraz dilekçesi hazırlıyoruz. Sesimizi duyurmak için bazı planlarımız var. Herkesin malumu pandemi bu sene tüm sezonu etkiledi. Geçen sene 6 ila 7 haftayı etkiledi diye ligler ertelendi, düşme kaldırıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bir açıklaması var. 'Sezona başlarken bu biliniyordu' dedi ama fakat bence TFF pandemiye hazır değildi. Çünkü sezonun ilk yarısında ertelenen bir çok maç oldu. Bu ertelenen maçlar bize de vurdu" dedi. "Adanaspor maçımız koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. İlk yarının son haftası Ümraniyespor maçının ardından bir de Adanaspor maçı oynadık" diyen Evren Özbey, "Böylelikle arada bir ara kamp yapamadık. O maçta Alperen ile Ali Kaan koronalıydı. Belli bir sayının üzeri PCR testi pozitif olan takımların maçlarını erteliyordu ve bir çok takımın da bunu art niyetli kullandığını düşünüyorum. Biz de o zaman koronalı sayısını fazla gösterip erteleme talep etseydik ne olacaktı merak ediyorum. Ertelenen Adanaspor maçına gençlerle çıktık. Maçı 1-0 kaybettik, iki topumuz direkten döndü. O maçı kazanmış olsak, bugün Adanaspor düşüp biz ligde kalacaktık" diye konuştu. TALİHSİZ SEZON OLDU

Kendileri için çok talihsiz bir sezonun geride kaldığını belirten Evren Özbey, "Federasyon sezonun ilk yarısında vaka sayısı fazla olan takımların maçlarını erteleyip çözüm aradı. İkinci yarı ise farklı bir çözüme başvurdu ve ikinci dönemdeki karar daha mantıklıydı. Herkes buna göre hazırlığını yaptı. Bu erteleme maçları birçok kulübü etkiledi ve biz de etkilenenlerden birisiydik. En önemli iki  oyuncumuz ertelenen maçta koronalıydı ve takımımızdan birçok oyuncu ile maalesef o maçı beklemeden liglerin ilk devresinin sona ermesi ile bizden ayrıldılar" dedi.


- Akhisar
Akhisarspor tescil kararına itiraz edecek

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Adanaspor, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor tescil kararına itiraz edecek - Son Dakika Spor


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