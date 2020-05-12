Akhisarspor testten geçti

TFF 1'inci Lig'de 19 Mart'ta durdurulan sezonun 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacağının açıklanmasıyla tekrar sahalara inen Akhisarspor, koronavirüs testinden geçti.

TFF 1'inci Lig'de 19 Mart'ta durdurulan sezonun 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacağının açıklanmasıyla tekrar sahalara inen Akhisarspor, koronavirüs testinden geçti. Koruyucu kıyafetlerle Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları futbolcular, teknik heyet ve tüm kulüp ve tesis çalışanlarına koronavirüs testi uyguladı. Henüz topla takım halinde çalışmalara başlamayıp gruplar halinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenman yapan Akhisarspor, test sonuçlarına göre taktik idmanların startını verecek.

- Akhisar - Akhisar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor

Pato, Witsel ve Carnavaro'nun eski takımı Tianjin Tianhai iflas etti

Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı

TÜRFAD Başkanı Erdoğan: Süper Lig'de ilk 6 takım play-off oynasın

Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi

Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi

Beşiktaş, Nagatomo'ya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme önerdi

Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı

Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay

Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı

Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim

Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu

Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek