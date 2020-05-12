Akhisarspor testten geçti - Son Dakika
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Akhisarspor testten geçti

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 19 Mart'ta durdurulan sezonun 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacağının açıklanmasıyla tekrar sahalara inen Akhisarspor, koronavirüs testinden geçti.

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TFF 1'inci Lig'de 19 Mart'ta durdurulan sezonun 12 Haziran'da kaldığı yerden yeniden başlayacağının açıklanmasıyla tekrar sahalara inen Akhisarspor, koronavirüs testinden geçti.

Koruyucu kıyafetlerle Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları futbolcular, teknik heyet ve tüm kulüp ve tesis çalışanlarına koronavirüs testi uyguladı. Henüz topla takım halinde çalışmalara başlamayıp gruplar halinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenman yapan Akhisarspor, test sonuçlarına göre taktik idmanların startını verecek.


- Akhisar
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:37 Kaynak: DHA

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