Akhisarspor, TFF 1. Lig'de kendi evinde kaybetmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor, TFF 1. Lig'de kendi evinde kaybetmedi - Son Dakika Spor

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de kendi evinde kaybetmedi

6 saat önce

Süper Lig'e veda ettikten sonra takımın başına Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 17 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Akhisarspor, TFF 1. Lig'de kendi evinde kaybetmedi, System.String[]

Süper Lig'e veda ettikten sonra takımın başına Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 17 haftalık periyotta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 21 gol atıp kalesinde 17 gol gören Ege temsilcisi 27 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.


Yeşil-siyahlı ekip, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde 17 haftanın ardından kendisine play-off hattında yer buldu.


İç sahada mağlubiyeti yok


Lider Hatayspor'la iç sahada mağlubiyeti olmayan 2 ekipten biri olan Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İç sahada 18 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda ise 9 müsabakada 9 puanda kaldı.


Ege temsilcisi, dış sahada galip gelemediği son 6 karşılaşmada 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.


Mehmet Altıparmak, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:16 
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