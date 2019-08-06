Son Dakika Haberleri: Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı
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Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı

24 dakika önce

FUTBOLDA Süper Kupa'nın Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak finalinde yarın Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'la karşılaşacak TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, transfer yasağını son anda kaldırdı.

Akhisarspor transfer yasağını kaldırdı, System.String[]

FUTBOLDA Süper Kupa'nın Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak finalinde yarın Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'la karşılaşacak TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, transfer yasağını son anda kaldırdı. Geçen sezon takım Süper Lig'deyken görev yapıp sezon içinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilen teknik direktör Cihat Arslan ve yardımcılarına olan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kanalıyla kesinleşmiş 600 bin TL'ye yakın borcu yüzünden 25 Temmuz'da transfer yasağı alan Akhisar'da yönetim ödemeyi yaptı. Cihat Arslan ile antrenörler Recep Umut, Ülken Durak, Toprak Kırtoğlu ve Metin Akçevre'ye alacaklarını yatıran yeşil-siyahlılar, transferin önünü açtı. Transfer yasağı nedeniyle 7 yeni transferinden Ergin Keleş ve Uğur Arslan Kuru'ya henüz lisans çıkaramayan Akhisarspor yönetiminin oyuncuların lisanslarını maç saatine kadar alması bekleniyor.


Süper Kupa, Eryaman, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:08 Kaynak: DHA
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