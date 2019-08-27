Son Dakika Haberleri: Akhisarspor transfere yöneldi
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Akhisarspor transfere yöneldi

21 dakika önce

TFF 1. Lig'de ilk maçta Adanaspor'u tek golle yendikten sonra kadrosu gençlerden kurulu Bursaspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamayan Akhisarspor, yeniden transfere yöneldi.

Akhisarspor transfere yöneldi, System.String[]

TFF 1. Lig'de ilk maçta Adanaspor'u tek golle yendikten sonra kadrosu gençlerden kurulu Bursaspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamayan Akhisarspor, yeniden transfere yöneldi. Oynadığı ilk 2 maçta yalnız penaltıdan birer kez ağları sarsabilen yeşil-siyahlılar, özellikle ofansa takviye yapmaya çalışacak. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, transfer döneminin sona ereceği 2 Eylül Pazartesi gününe kadar 2 futbolcunun kadroya katılmasını istiyor. Ligde henüz formasına reklam bulamayan yeşil-siyahlılarda yönetim, forma, şort ve stadyum reklamı bedelleri belirledi. Akhisarspor'un formasına göğüs reklamı vermenin bedeli 600 bin TL artı KDV, sırt reklamı 200 bin TL artı KDV, şort reklamı vermenin bedeli ise 100 bin TL artı KDV olarak açıklandı. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki led reklam panellerine reklam vermenin fiyatı da 10 bin TL artı KDV olarak duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:50 Kaynak: DHA
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