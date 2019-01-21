Akhisarspor Tur Peşinde

Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanş mücadelesinde yarın rakibini Manisa
'da ağırlayacak.
Müsabaka listesinde 13 yabancı oyuncu bulundurarak kural ihlali yaptığı maçta Beşiktaş
'a karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine başlayan Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası
'nda çeyrek finale yükselme mücadelesine çıkacak.
Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Ege
temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibiyle yarın saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.
Yeşil-siyahlı ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 mağlubiyeti halinde kupada bir üst tura yükselecek.
Müsabaka 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor lehine tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak.
Yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu
, Eray Ataseven
, Kadir Keleş
, Bilal Kısa
ve Dany Nounkeu
'nun sakatlıkları bulunuyor.