Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Tur Peşinde

Akhisarspor Tur Peşinde

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanş mücadelesinde yarın rakibini Manisa'da ağırlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanş mücadelesinde yarın rakibini Manisa'da ağırlayacak.

Müsabaka listesinde 13 yabancı oyuncu bulundurarak kural ihlali yaptığı maçta Beşiktaş'a karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine başlayan Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme mücadelesine çıkacak.

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibiyle yarın saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 mağlubiyeti halinde kupada bir üst tura yükselecek.

Müsabaka 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor lehine tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu'nun sakatlıkları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:00 Kaynak: AA

Manisa, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Spor
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