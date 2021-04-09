Akhisarspor umut arıyor

TFF 1'inci Lig'de son 6 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yarın şampiyonluk yarışının iddialı takımlarından Adana Demirspor'u umut tazeleme hedefiyle ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlama düdüğü çalacak 90 dakikayı Alper Çetin yönetecek. Devre arasında transfer edilerek hiç forma giymedikten sonra kulübe transferi için başkan Evren Özbey ve kardeşlerinin ailesinden para aldığını açıklayarak gündem yaratan Alim Aykut'un kadro dışı olduğu Akigo'da, cezalı duruma düşen Nsima Peter de forma giyemeyecek. Ligde son 2 maçını kaybeden Akhisarspor, 25 puanla kurtuluş barajının 4 puan gerisinde yer alıyor. Play-Off hattındaki Adana Demirspor ise topladığı 52 puanla direkt Süper Lig hedefliyor.