Akhisarspor'un Antalya Kampı
25 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekibin, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladığı belirtildi.
Ege temsilcisinde Helder Barbosa, Miguel Lopes, Josue ve Abdoulwahid Sissoko'nun kampa katıldığı, Elvis Manu'nun ise yarın Antalya'da olacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:10 Kaynak: AA
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