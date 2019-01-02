Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Antalya Kampı Başladı

Akhisarspor'un Antalya Kampı Başladı

1 saat önce

Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında Antalya kampına başladı.

Akhisarspor'un Antalya Kampı Başladı, System.String[]
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında Antalya kampına başladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.

İzmir ekibinin, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmana, izinli olan bazı yabancı futbolcular katılmadı. Bu futbolcuların yarın sabah kampa katılacağı belirtildi.

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve koşu çalışması ile tamamlandı.

Akhisarspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:22 Kaynak: AA

serik, Antalya, Spor
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