Akhisarspor'un avantajı fikstür - Son Dakika
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Akhisarspor'un avantajı fikstür

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalınca 16 haftadır aralıksız yer aldığı Play-Off hattının dışında kalan Akhisarspor, fikstür avantajına güveniyor.

Akhisarspor'un avantajı fikstür, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalınca 16 haftadır aralıksız yer aldığı Play-Off hattının dışında kalan Akhisarspor, fikstür avantajına güveniyor. Ligde son 6 haftalık periyotta gol dahi atamayan Akigo, önündeki 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak.

Yeşil-siyahlı ekip pazartesi günü Ege derbisinde Menemenspor'u konuk ettikten sonra lider Hatayspor'la deplasmanda hayati öneme sahip 90 dakikaya çıkacak. Akhisarspor, Hatay mücadelesinin ardından Fatih Karagümrük ve Giresunspor'la üst üste evinde oynayacak. Akhisar, bu sezon iç sahada çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken yalnız 1 kez Bursaspor önünde sahadan mağlup ayrıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:30 Kaynak: DHA
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