Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Başakşehir Kabusu

Akhisarspor'un Başakşehir Kabusu

56 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başlayıp dibe demir atan Akhisarspor, pazar günü konuk edeceği lider Medipol Başakşehir'i son 10 maçta sadece 1 kez yenebildi.

Akhisarspor'un Başakşehir Kabusu, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleriyle başlayıp dibe demir atan Akhisarspor, pazar günü konuk edeceği lider Medipol Başakşehir'i son 10 maçta sadece 1 kez yenebildi. 

Bu periyotta turuncu-lacivertlileri sadece 2016-2017 sezonunda Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1 mağlup eden Akhisarspor 7 yenilgi, 2 beraberlik elde edebildi. Akhisarspor rakibiyle oynadığı son 4 remsi müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı. Geçen sezon Başakşehir Akhisarspor'u iki maçta da 2-1'lik skorla devirirken, sezonun ilk yarısında Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç 3-1 Başakşehir'in lehine sonuçlandı. Kurtuluş mücadelesi yolunda mutlak galibiyete ihtiyaç duyan yeşil-siyahlılarda savunma ise adeta çöktü. 

Akhisarspor'da Başakşehir müsabakası öncesi Caner ve yeni transfer Cocalic cezalı duruma düşerken, Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıkları sürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan'ın stoperlerde kime görev vereceği merak konusu oldu. Büyük sıkıntı yaşayan Arslan'ın Antalyaspor'dan gelen Musa Nizam ve Sissoko'yu göbekte oynatması bekleniyor. 

Öte yandan ara dönemde Kayserispor'dan Rotman, Osmanlıspor'dan Cikalleshi, Antalyaspor'dan Musa, Mechelen'den Cocalic ve Trabzonspor'dan Zeki'yi renklerine bağlayan Ege ekibinde başkan Hüseyin Eryüksel, takviye çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı Sezon Sonuna Kadar Kiraladı Medipol Başakşehir, Altyapı Oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile Sözleşme İmzaladı

Süper Ligde 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu İtalyan Basını, Fenerbahçe'nin Empoli Forması Giyen Miha Zajc'ı Transfer Ettiğini Yazdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:39:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Başakşehir Kabusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]