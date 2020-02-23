Akhisarspor'un canı çok yandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'un canı çok yandı - Son Dakika Spor

Akhisarspor'un canı çok yandı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek büyük şok yaşayan Akhisarspor şampiyonluk yarışının gerisinde kalırken, Play-Off potasına da giremedi.

Akhisarspor'un canı çok yandı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek büyük şok yaşayan Akhisarspor şampiyonluk yarışının gerisinde kalırken, Play-Off potasına da giremedi. Evindeki son 4 maçı da kazanamayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yılmaz Vural büyük üzüntü yaşadı. Takımının başında çıktığı 4 karşılaşmada 2'nci yenilgisini alan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kadar pozitif, bu kadar her şeyi uygulamaya çalışan bir takım olarak yeniliyoruz. Bu beni çok üzüyor. Emeğimizin karşılığı bu olmamalıydı. Canımız çok yandı" diye konuştu.

Sabırlı davranmaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz Vural, "Bu takım herkesi yenebilecek seviyeye gelecek ve bu şekilde futbol oynayacak. Önümüzde 11 haftamız var. Hemen bu maçı unutucağız. Doğru yaptığımız işlere odaklanacağız. Takımımız çok pozitif. İyi bir şeyler yaparken kaybetsek bile sakin yaklaşmalıyız. Fatih Karagümrük maçında bütün çabalarımız ve gayretlerimiz çözüm olmadı. İnşallah böyle bir maç bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor gelecek hafta yine evinde Giresunspor'la kozlarını paylaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı
Fenerbahçeli taraftarlar, Tolgay'ı ilk 11'e alan Ersun Yanal'a tepki gösterdi Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe tribünlerine para attı Sheffield United menajeri, derbi için İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:13:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor'un canı çok yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]