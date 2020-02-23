Akhisarspor'un canı çok yandı

TFF 1'inci Lig'de evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek büyük şok yaşayan Akhisarspor şampiyonluk yarışının gerisinde kalırken, Play-Off potasına da giremedi. Evindeki son 4 maçı da kazanamayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yılmaz Vural büyük üzüntü yaşadı. Takımının başında çıktığı 4 karşılaşmada 2'nci yenilgisini alan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kadar pozitif, bu kadar her şeyi uygulamaya çalışan bir takım olarak yeniliyoruz. Bu beni çok üzüyor. Emeğimizin karşılığı bu olmamalıydı. Canımız çok yandı" diye konuştu.

Sabırlı davranmaları gerektiğini vurgulayan Yılmaz Vural, "Bu takım herkesi yenebilecek seviyeye gelecek ve bu şekilde futbol oynayacak. Önümüzde 11 haftamız var. Hemen bu maçı unutucağız. Doğru yaptığımız işlere odaklanacağız. Takımımız çok pozitif. İyi bir şeyler yaparken kaybetsek bile sakin yaklaşmalıyız. Fatih Karagümrük maçında bütün çabalarımız ve gayretlerimiz çözüm olmadı. İnşallah böyle bir maç bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor gelecek hafta yine evinde Giresunspor'la kozlarını paylaşacak.