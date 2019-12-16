Akhisarspor'un deplasman kabusu - Son Dakika
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Akhisarspor'un deplasman kabusu

6 saat önce

TFF 1. Lig'de deplasman fobisini bir türlü yenemeyen Akhisarspor, Balıkesirspor maçından da golsüz beraberlikle dönüp, lider Hatayspor'un 7 puan gerisine düştü.

Akhisarspor'un deplasman kabusu, System.String[]

TFF 1. Lig'de deplasman fobisini bir türlü yenemeyen Akhisarspor, Balıkesirspor maçından da golsüz beraberlikle dönüp, lider Hatayspor'un 7 puan gerisine düştü. Ligde geçen haftayı ikinci sırada, direkt Süper Lig hattında geçen Akigo, Bal-Kes beraberliğiyle 26 puanda kalıp 27 puana ulaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardında üçüncü sıraya geriledi. Bu sezon evinde 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmeyen Akhisar, deplasmanda ise 8 karşılaşmada yalnız 2 galibiyetle yetinip zirve hedefini ıskaladı.

Evinde müthiş bir istatistik yakalamasına rağmen gurbette aynı başarıyı gösteremeyen yeşil-siyahlı ekip, 29 Eylül'deki Fatih Karagümrük maçından sonra çıktığı 5 deplasman sınavını kazanamadı. Dış sahada yaklaşık 3 aydır galibiyet yüzü görmeyen Akhisar, devreyi Boluspor ve Keçiörengücü maçlarıyla noktalayacak. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Balıkesir sınavının ardından iyi bir rakiple karşılaşıp 1 puan aldıklarını, devreyi en iyi yerde tamamlamak istediklerini söyledi.


- Akhisar
Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Hatayspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
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