Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Derdi Çok

Akhisarspor'un Derdi Çok

50 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de bitime 12 hafta kala 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor, pazar günü zirve takipçisi Galatasaray'la oynayacağı deplasman maçına 7 önemli eksikle gidecek.

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Spor Toto Süper Lig'de bitime 12 hafta kala 18 puanla son sırada yer alan Akhisarspor, pazar günü zirve takipçisi Galatasaray'la oynayacağı deplasman maçına 7 önemli eksikle gidecek. 

Bu sezon sakatlık ve cezalar nedeniyle sürekli sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılarda Mustafa, Dany, Eray, Güray ve Lopes henüz iyileşmedi. Ankaragücü maçında kart gören ilk 11'in değişilmez isimleri Josue ve Serginho da cezalı duruma düştü. 

Ligde kurtuluş barajının 6 puan gerisinde yer alıp kalan haftalarda zoru başarmaya çalışacak yeşil-siyahlılar, sezon bitimine kadar 12 maçın 7'sini deplasmanda oynayacak. Akhisar'ın bu sezon şimdiye kadar 10 deplasman maçında yalnız 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 8 kez sahadan yenik ayrılması taraftarı endişelendiriyor. Yeşil-silahlı ekip, ligde 9 Aralık'taki Fenerbahçe randevusundan bu yana 7 maçtır 3 puanı bir arada göremedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55 Kaynak: DHA

Dany Nounkeu, Galatasaray, Spor
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