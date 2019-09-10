Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un derdi gol
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Akhisarspor'un derdi gol

55 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçta gol yollarında sıkıntı yaşayan ve rakip ağları penaltıdan 2 kez sarsabilen Akhisarspor, sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada, hücum çalışıyor.

Akhisarspor'un derdi gol, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçta gol yollarında sıkıntı yaşayan ve rakip ağları penaltıdan 2 kez sarsabilen Akhisarspor, sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada, hücum çalışıyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, futbolcularından ofansta daha üretken bir takım olmalarını istiyor. Gol yollarında yaşanan soruna çözüm bulmak için transfer döneminin son haftalarında Bosna Hersekli forvet Hadzic ve ligin en tecrübeli gol ayaklarından Muhammet Reis'i kadroya katan Akhisar, futbolcuların takıma uyum sağlamalarını bekliyor. Sezon öncesi kadro dışı bırakıldıktan sonra kulüp bulamayınca affedilen Arnavut golcü Cikalleshi de hücum hattındaki alternatifleri çoğaltacak. Akhisar'ın bu sezon penaltıdan kaydettiği 2 golü de yeni transferlerden Burhan Eşer'den geldi. Akhisarspor'da kadroda bu isimlerin yanı sıra hücum hattında oynayan Bertuğ, Ergin Keleş ve Onur Ayık da bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Muhammet Reis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:40 Kaynak: DHA
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