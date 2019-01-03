Akhisarspor'un Devre Arası Kampı
56 dakika önce
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya
'da sürdürüyor.
Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Cihat Arslan
yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koşu çalışmasıyla devam etti. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen idman, pas çalışması ile sona erdi. Manisa
ekibinde izinli olan Helder Barbosa, Miguel
Lopes, Josue ve Sissoko'nun bu akşam kampa katılacağı ve yarın yapılacak idmanda takımla çalışacağı belirtildi.
Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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