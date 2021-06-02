Akhisarspor'un düşmemek için temasları sürüyor
TFF 1'inci Lig'den 11 yıl sonra 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasını talep edip, Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesine itiraz eden Akhisarspor yönetimi temaslarını sürdürüyor.
TFF 1'inci Lig'den 11 yıl sonra 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasını talep edip, Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesine itiraz eden Akhisarspor yönetimi temaslarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılarda Başkan Evren Özbey ve kardeşleri, Akhisarspor gibi küme düşen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Ankaraspor, Eskişehirspor ve 2'nci Lig, 3'üncü Lig'den kulüp başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda izlenecek süreçle ilgili yol haritası belirlendi. Aynı zamanda kulüp yönetiminde Akhisarspor'un hukukçusu olan Evren Özbey'in kardeşi Bışar Özbey, toplantıyı sosyal medya hesabında, "Erzurumspor, Akhisarspor, Ankaraspor, Eskişehirspor ve 2. ve 3. Lig kulüp başkanları bir arada. Konu küme düşmenin kaldırılması. Yarın süpriz gelişmelere gebe" mesajıyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:40 Kaynak: DHA
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