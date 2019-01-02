Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Eli Boş

Akhisarspor'un Eli Boş

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de düşme korkusu yaşayıp sezonun ikinci yarısı öncesi sakatlıklar ve Seleznyov'un kadro dışı olmasıyla eksilen kadrosunu güçlendirmeye çalışan Akhisarspor, maliyet engeline takıldı.

Akhisarspor'un Eli Boş, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de düşme korkusu yaşayıp sezonun ikinci yarısı öncesi sakatlıklar ve Seleznyov'un kadro dışı olmasıyla eksilen kadrosunu güçlendirmeye çalışan Akhisarspor, maliyet engeline takıldı. 

Türkiye'de oynayan isimlerden sonuç alamayıp listesine Avrupa kulüplerinden futbolcuları ekleyen Ege temsilcisinin, teklif götürülen oyuncuların istediği paralar nedeniyle eli yandı. Yeşil-siyahlılarda yönetimin ara dönemde fazla açılmak istemediği, fiyatı uygun oyuncuları tercih edeceği öğrenildi. 

Kadrosunda Caner dışında stoper kalmayan, sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun yerine mutlaka stoper, ameliyat olan Eray'ın mevkisine ön libero ve kadro dışı kalıp gözden çıkarılan Seleznyov'un yerine de santrfor almak isteyen Akhisar, seçici davranıp maliyetli isimleri listeden eleyecek. Transferde belirsizlik yaşayan yeşil-siyahlılarda kulüp bulmaları istenen Dany ve Larsson da bugün başlayan Antalya kampının kadrosuna dahil edildi. Ara transfer dönemi resmi olarak 4 Ocak'ta başlayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcu Emre Aşık'ın Yeni Barıştığı Eşi Canlı Yayında Sitem Etti: Evli Adama Meraklı İnsanlar Var Bursaspor'un Genç Oyuncusu Umut Meraş'a Fransa'nın Lille Takımı Talip Oldu

Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı Göztepe, Claudio Beauvue ile German Cano ile İlgileniyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:34:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Eli Boş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]