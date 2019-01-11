Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Fikstürü Sıkıştı

Akhisarspor'un Fikstürü Sıkıştı

24 dakika önce

DEVRE arasında Antalya'da yaptığı kampı tamamlayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci yarıya yoğun bir fikstürle başlayacak.

Akhisarspor'un Fikstürü Sıkıştı, System.String[]


DEVRE arasında Antalya'da yaptığı kampı tamamlayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci yarıya yoğun bir fikstürle başlayacak. Türkiye Kupası ve Süper Lig'de fikstür netleşirken kupada son 16 turunda 15 Ocak Salı günü Kayserispor'a konuk olacak Akigo, ligde 18 Ocak Cuma Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kayserispor'la 22 Ocak'ta evinde çeyrek final için rövanşa çıkacak yeşil-siyahlılar, ardından ligde 26 Ocak'ta Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacak. 

Ligde ilk yarıyı düşme hattının tek basamak üstünde tamamladıklarını, ikinci yarının başında kritik maçları üst üste oynayacaklarını söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "Beşiktaş bu sezon kupada olmadığı için fikstür değişti. Tarihler daha erken belirlenebilirdi" dedi.

Kamp dönüşü antrenmanlara yarın tesislerinde yeniden başlayacak Akhisar'da anlaşmaya varılan Kayserispor'dan ön libero Rajko Rotman'ın hafta başında resmi imza atması bekleniyor. 

SELEZNYOV'DAN 500 BİN EURO

AKHİSARSPOR'un kadro dışı bırakılıp geçtiğimiz günlerde İspanya'da Malaga'ya transfer olan Seleznyov'dan 500 bin Euro bonservis bedeli alacağı iddia edildi. Akigo, Ukraynalı golcünün transferini resmen duyururken Seleznyov ise sosyal medyada taraftara veda mesajı yayınladı. Akhisarspor'a veda etmenin çok zor olduğunu söyleyen Ukraynalı futbolcu, eski teknik patronu Okan Buruk ve Akhisarspor taraftarına teşekkür etti. 

Akigo'da 2 kupa kaldıran Seleznyov, "Tarih yazdığımız bir kulübe veda mektubu yazmak çok zor. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Okan Buruk arkadaşım, büyük adam ve büyük bir teknik direktör. O'na da çok teşekkür ediyorum. Akhisar için oynamayı asla reddetmedim. Sahada her zaman ölümüne mücadele ettim. Akhisarspor için son saniyee kadar savaştım. Ancak son dönemde yaşanan entrikaları tartışmak istemiyorum. Her şey için teşekkürler Akhisar. Her zaman kalbimizde kalacaksınız" yazdı. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

Akhisar, Türkiye Kupası, Antalya, Spor
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