Akhisarspor'un gençleri var
TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası kulüpte çıkan 12 pozitif virüs vakasının gölgesinde oynadığı ilk maçta Altay'a yenilerek Süper Lig yarışında havlu atmanın eşiğine kadar gelen Akhisarspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor randevularında gençleriyle pes etmedi.
TFF 1. Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası kulüpte çıkan 12 pozitif virüs vakasının gölgesinde oynadığı ilk maçta Altay'a yenilerek Süper Lig yarışında havlu atmanın eşiğine kadar gelen Akhisarspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor randevularında gençleriyle pes etmedi. Ümraniyespor'u yıllarca farklı kulüplerde kiralık oynadıktan sonra yuvaya dönen 23 yaşındaki Bertuğ'un 87. dakikada bulduğu 1. Lig kariyerindeki ilk golle 1-0 yenen Akhisar, dün de İstanbulspor'u kritik deplasmanda Ali Kaan'la geçti. Altyapıdan 2 yıl önce profesyonel yapılan 20 yaşındaki futbolcu, İstanbul deplasmanında ikinci yarıda oyuna girip takımının kaderini değiştirdi.
Profesyonel kariyerinin ilk golünü maçın 83. dakikasında kaydederek 1-0'lık galibiyetle altın değerinde 3 puanı getiren Ali Kaan, takımını yarışta tuttu. Milyonluk golcülerin arasında galibiyet golünü kaydeden genç futbolcu, ilçenin Süper Lig umutlarını artırdı. Akhisarspor üst üste 2 galibiyetle ligde son 3 maça 51 puanla dördüncü sırada girdi. İkinci sıradaki Adana Demirspor'la arasında 3 puan fark kalan Akhisar, kalan 3 maçta 3'te 3 yapıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Akigo'da 19 Haziran'daki koronavirüs testleri pozitif çıktığı için 14 gün karantina altına alınıp Altay ve Ümraniyespor maçları kaçıran teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan, Ergin ve Vrsajevic'in dönmesi de takımın moralini artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:03 Kaynak: DHA
Son Dakika 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:21 Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi 09:31 Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 08:47 Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı