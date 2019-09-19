Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un gençlerini fenerbahçe kaptı
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor'un gençlerini fenerbahçe kaptı

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'den geçen sezon düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Akhisarspor'un gençlerini fenerbahçe kaptı, System.String[]
TFF 1'inci Lig'den geçen sezon düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı. Akhisarspor'da geçen sezon içinde kadrodan elenip yaz döneminde sözleşmesi feshedilen Josue, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya transfer oldu. Akigo'nun 1'inci Lig'de pazar günü Hatayspor'u ağırlayacağı zirve yarışındaki kritik maçın biletleri kale arkası ve misafir 10, maraton 15, kapalı 30, VIP tribün 40 TL'den satışa çıktı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümit Karan'dan Vedat Muriqi açıklaması: Bu işler 2 maçla olmaz
İstanbul'da vahşet: cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:05:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un gençlerini fenerbahçe kaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]