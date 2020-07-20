Akhisarspor'un güvencesi kadrosu ve Yılmaz Vural - Son Dakika

Akhisarspor'un güvencesi kadrosu ve Yılmaz Vural

Kadrosunda Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Muhammet Reis, Taha Yalçıner, Alperen Babacan, Tolga Ünlü, Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan gibi 1.

Kadrosunda Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Ergin Keleş, Muhammet Reis, Taha Yalçıner, Alperen Babacan, Tolga Ünlü, Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan gibi 1. Lig'de Play-Off ve şampiyonluk tecrübesi yaşamış birçok isim bulunduran Akhisarspor'da Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Yılmaz Vural da son 5 yılda 3'üncü kez Play-Off'a çıkacak.

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Ülkemizde 29 farklı takımda 36 kez teknik direktörlük görevinde bulunan 67 yaşındaki Vural, 2015-2016 sezonunda Adana Demirspor'la Play-Off finali oynayıp Aytemiz Alanyaspor'a seri penaltı atışlarında mağlup oldu. Yılmaz Vural, sonraki sezon 2016-2017'de Göztepe'yi Eskişehirspor önündeki Play-Off finalinde yine seri penaltı atışları sonucu Süper Lig'e çıkardı. Akhisar'la yine Play-Off heyecanı yaşayacak tecrübeli teknik adam, uzun kariyerinde 5'inci şampiyonluğu kovalayacak. Yılmaz Vural, Göztepe'nin yanı sıra daha önce 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer ve 2005-2006'da Fraport TAV Antalyaspor'u Süper Lig'e taşıdı.


ESKİLER HEYECANLI


Akhisarspor'da yıllardır kadronun değişilmez isimleri olan Aykut, Eray, Onur, Kadir ve Lukac, bu kez Play-Off heyecanı yaşayacak. Vazgeçilmez futbolcular daha önce takımın Süper Lig'de yer aldığı dönemde 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanma sevincini yaşadı. Geçen sezon 7 yıllık maceranın ardından Süper Lig'e mendil sallayan Akhisar'da küme düşme acısını da tadan tecrübeli isimler, bu kez Play-Off'ta takımı şampiyonluğa taşımaya çalışacak. Yeşil-siyahlılarda Vrsajevic de hem 2018'de Akhisar'ın Galatasaray'ı seri penaltılarla yendiği Süper Kupa finali, hem de bu sezon başında aynı rakibe kaybedilen finalde forma giydi.


Yılmaz Vural, Burhan Eşer, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:06 

Son Dakika Spor Akhisarspor'un güvencesi kadrosu ve Yılmaz Vural - Son Dakika Spor
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