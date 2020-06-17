Akhisarspor'un güveni tam
TFF 1'inci Lig'de 3 aylık ara sonrası pazar günü Altay'la oynayacağı Ege derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, deplasmanda son maçlardaki performansına güveniyor.
TFF 1'inci Lig'de 3 aylık ara sonrası pazar günü Altay'la oynayacağı Ege derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, deplasmanda son maçlardaki performansına güveniyor. Akigo, sezona koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce çıktığı son 3 deplasman maçını da kazandı. Gurbette lider Hatayspor'u 3-2, Eskişehirspor'u 2-1 ve yine en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u 3-2 yenen yeşil-siyahlılar, son deplasman mağlubiyetini 2 Şubat'ta teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki ilk maçta Altınordu'dan aldı. Maçın salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak olması da deplasman takımı Akhisar'da avantaj olarak görülüyor. Ligde 7'nci sırada bulunan rakibini yendiği takdirde aradaki farkı 5 puana çıkaracak Akhisarspor, kalan 5 hafta öncesi Play-Off hattında büyük avantaj elde edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:00 Kaynak: DHA
Son Dakika Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı