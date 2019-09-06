Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Hadzic hesabı tutmadı! Milli takıma çağırılınca...
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Akhisarspor'un Hadzic hesabı tutmadı! Milli takıma çağırılınca...

1 saat önce

Lig başlamadan 1 gün önce transfer olarak kamp ve hazırlık maçlarını kaçıran golcü futbolcunun milli maçlar için sezona verilen arada takımla çalışıp adapte olmasını planlayan kurmayların hesapları Hadzic milli takıma gidince tutmadı.

Akhisarspor'un Hadzic hesabı tutmadı! Milli takıma çağırılınca..., System.String[]

Lig başlamadan 1 gün önce transfer olarak kamp ve hazırlık maçlarını kaçıran golcü futbolcunun milli maçlar için sezona verilen arada takımla çalışıp adapte olmasını planlayan kurmayların hesapları Hadzic milli takıma gidince tutmadı.


Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki Lihtenştayn ve Ermenistan sınavları için milli kadroya çağrılan Hadzic, Akhisarspor formasıyla 2'si ilk 11'de çıktığı 3 maçta henüz gol atamadı.

Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:59 
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