Akhisarspor'un Hadzic hesabı tutmadı! Milli takıma çağırılınca...
1 saat önce
Lig başlamadan 1 gün önce transfer olarak kamp ve hazırlık maçlarını kaçıran golcü futbolcunun milli maçlar için sezona verilen arada takımla çalışıp adapte olmasını planlayan kurmayların hesapları Hadzic milli takıma gidince tutmadı.
Lig başlamadan 1 gün önce transfer olarak kamp ve hazırlık maçlarını kaçıran golcü futbolcunun milli maçlar için sezona verilen arada takımla çalışıp adapte olmasını planlayan kurmayların hesapları Hadzic milli takıma gidince tutmadı.
Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'ndeki Lihtenştayn ve Ermenistan sınavları için milli kadroya çağrılan Hadzic, Akhisarspor formasıyla 2'si ilk 11'de çıktığı 3 maçta henüz gol atamadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:59
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