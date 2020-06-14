Akhisarspor'un kilit maçı Altay! Erken final...

Salgın yüzünden lige 19 Mart'ta ara verilmeden önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akhisar, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor.



Akigo'nun direkt Süper Lig barajındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la arasında 2 puanlık fark var.



Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 6 maçtır hiç yenilmeyen, ikinci yarıda iç sahada Bornava Stadı'nda oynadığı 5 maçı da kazanan yedinci sıradaki Altay ise 43 puanla Play-Off hattının tek basamak altında Akhisar'ı takip ediyor.



Akhisar zoru başarıp rakibini deplasmanda yendiği takdirde son 5 hafta öncesi Play-Off hattındaki yerini iyice pekiştirip direkt Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşacak.



Yeşil-siyahlı ekip kazanırsa en önemli rakiplerinden biriyle arasındaki farkı 5 puana çıkarıp rahatlayacak.



Manisa temsilcisi, Altay'la daha önce tarihinde oynadığı 4 resmi maçı da kazanmayı başarmıştı.



