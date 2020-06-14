Akhisarspor'un kilit maçı Altay! Erken final... - Son Dakika

Akhisarspor'un kilit maçı Altay! Erken final...

Salgın yüzünden lige 19 Mart'ta ara verilmeden önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akhisar, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Akhisarspor'un kilit maçı Altay! Erken final..., System.String[]

Salgın yüzünden lige 19 Mart'ta ara verilmeden önce son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akhisar, kalan 6 hafta öncesi 45 puanla beşinci sırada yer alıyor.


Akigo'nun direkt Süper Lig barajındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la arasında 2 puanlık fark var.


Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde 6 maçtır hiç yenilmeyen, ikinci yarıda iç sahada Bornava Stadı'nda oynadığı 5 maçı da kazanan yedinci sıradaki Altay ise 43 puanla Play-Off hattının tek basamak altında Akhisar'ı takip ediyor.


Akhisar zoru başarıp rakibini deplasmanda yendiği takdirde son 5 hafta öncesi Play-Off hattındaki yerini iyice pekiştirip direkt Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşacak.


Yeşil-siyahlı ekip kazanırsa en önemli rakiplerinden biriyle arasındaki farkı 5 puana çıkarıp rahatlayacak.


Manisa temsilcisi, Altay'la daha önce tarihinde oynadığı 4 resmi maçı da kazanmayı başarmıştı.


Akhisar, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 03:18 

Son Dakika Spor Akhisarspor'un kilit maçı Altay! Erken final... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Sakatlık nedeniyle 12 dakika duran oyun yeniden başladı! Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera sakatlandı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera sakatlandı         
21:27
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti         
21:07
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu         
20:46
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı         
20:33
Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti         
20:28
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi         
20:15
G.Saray tehlikeli geldi, savunmayı geçemedi G.Saray tehlikeli geldi, savunmayı geçemedi         
19:59
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi         
19:57
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı         
19:21
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı         
19:18
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı         
19:15
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor         
19:13
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek         
19:05
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti         
19:01
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor         
18:52
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin         
18:32
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor         
18:21
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek         
18:18
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı         
18:15
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti         
18:09
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında         
18:08
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı         
17:57
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı         
17:56
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah         
17:55
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor         
17:45
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü         
17:42
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler         
17:33
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı         
17:30
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 21:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor'un kilit maçı Altay! Erken final... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]