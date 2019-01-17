Akhisarspor'un Konuğu Beşiktaş
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Akhisarspor, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Akhisarspor, yarın Beşiktaş
'ı konuk edecek.
İlk devreyi 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, İstanbul
'da 2-1 mağlup olduğu Beşiktaş'la yarın saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.
Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu
, Eray Ataseven
, Kadir Keleş
, Bilal Kısa
ve Dany Nounkeu
yarınki maçta forma giyemeyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:27 Kaynak: AA
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