Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Konuğu Beşiktaş

Akhisarspor'un Konuğu Beşiktaş

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Akhisarspor, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Akhisarspor'un Konuğu Beşiktaş, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Akhisarspor, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

İlk devreyi 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, İstanbul'da 2-1 mağlup olduğu Beşiktaş'la yarın saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu yarınki maçta forma giyemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:27 Kaynak: AA

İstanbul, Beşiktaş, Spor
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