Akhisarspor'un konuğu Bucaspor 1928

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 1-0 yenerek galibiyetle başlayan Akhisarspor yarın Ege derbisinde Bucaspor 1928'i konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Sait Tuzcu'nun yönteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Konuk Bucaspor'da Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun yerine göreve getirilen Tolga Doğantez takımıyla ilk maçına çıkacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları batı kapalı tribün 40, doğu maraton 7 ve güney kale arkası 3 TL olarak belirlendi.