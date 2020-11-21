Akhisarspor'un rakibi Ankara Keçiörengücü
21.11.2020 11:48
TFF 1'inci Lig'de milli aradan önce evinde Beypiliç Boluspor'la berabere kalan Akhisarspor yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.
TFF 1'inci Lig'de milli aradan önce evinde Beypiliç Boluspor'la berabere kalan Akhisarspor yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Konuk yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Bjarnason forma giyemeyecek.
Teknik direktör Cem Kavçak, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Keçiörengücü üst sıralar için yarıştığımız bir rakip. Deplasmanda kazanıp tırmanışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.
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