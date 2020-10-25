Akhisarspor'un rakibi Bursaspor
25.10.2020 10:31
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Akhisarspor yarın son olarak Menemenspor'a kaybeden Bursaspor'u konuk edecek.
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Akhisarspor yarın son olarak Menemenspor'a kaybeden Bursaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Teknik direktör Cem Kavçak, Bursaspor maçında mutlak 3 puan beklediklerini söyledi. Kavçak, "Artık kazanmak istiyoruz. Geçen hafta İstanbulspor'u elimizden kaçırdık. Bursaspor'a karşı dikkatli olacağız. Rakibimiz de çıkış arıyor, çekişmeli bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi.Akhisarspor'un muhtemel 11'i: "Lukac – Vrsajevic, Alperen, Musa, Kadir, Rotman, Bjarnason, Taha, Ali Kaan, Göksu, Hadzic"
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