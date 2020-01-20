Akhisarspor'un rakibi Seleznyov'lu Bursaspor

TFF 1'inci Lig'de Adanaspor beraberliğiyle haftayı 28 puanla dördüncü sırada geçen Akhisarspor, bu hafta Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerinden 30 puanlı üçüncü Bursaspor'u ağırlayacağı maçta eski golcüsü Yevhen Seleznyov'a da rakip olacak. Akhisarspor'un 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadrosunun en büyük gol silahı olan 34 yaşındaki Ukraynalı yıldız, geçen sezon ise kadro dışı kalıp devre arasında takımdan ayrıldı. İspanya'da Malaga macerasının ardından bu sezon yaz transfer döneminin son günlerinde Bursaspor'a imza atan futbolcu, eski takımının karşısına bu kez rakip olarak çıkacak.

Bursa formasıyla ligde 5, kupada 3 gol atan Seleznyov, 2-1 kazandıkları son Fatih Karagümrük randevusundan sonra Akhisarspor maçıyla ilgili verdiği röportajda, "Onlar umurumda değil. Galatasaray istediğinde beni göndermedikleri için umurumda değiller. Beni kadro dışı bıraktıkları andan itibaren onları hiç umursamadım. Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar doğru davranmadı. Beni Galatasaray'a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti. Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Bazı takım arkadaşlarıma ve hocalarıma saygı duyuyorum. Taraftar ve şehri seviyorum. Ama bir kişi hakkında aynı şeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.