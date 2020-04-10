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Akhisarspor'un sigortası Edin Cocalic
6 saat önce
Akhisar'ın geçen yıl Süper Lig'deyken devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak stoper, bu sezon ligde 28 maçın 26'sında ilk 11'de görev yaptı.
Akhisar'ın geçen yıl Süper Lig'deyken devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak stoper, bu sezon ligde 28 maçın 26'sında ilk 11'de görev yaptı. Bu maçların 24'ünde 90 dakika sahada kalan Cocalic, 28 lig sınavının tamamında oynayan Erhan ve 27 karşılaşmaya çıkan kaleci Gökhan'dan sonra en çok maçta forma giyen isim oldu.
Akigo'da geçen sezon Cihat Arslan ve Cem Kavçak, bu sezon da Mehmet Altıparmak ve Yılmaz Vural'la çalışan 32 yaşındaki stoper 4 teknik adamın da vazgeçilmezi olmayı başardı. Cocalic lige verilen arada takımdaki diğer yabancılarla birlikte ülkesine dönmeyip bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:52
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