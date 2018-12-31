Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'un Transferde Rotası Avrupa

Akhisarspor'un Transferde Rotası Avrupa

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde golcü, stoper ve ön libero arayan Akhisarspor, Türkiye'de oynayan ve daha önce oynamış isimlerden sonuç alamayarak gözünü Avrupa'da forma giyen futbolculara çevirdi.

Akhisarspor'un Transferde Rotası Avrupa, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde golcü, stoper ve ön libero arayan Akhisarspor, Türkiye'de oynayan ve daha önce oynamış isimlerden sonuç alamayarak gözünü Avrupa'da forma giyen futbolculara çevirdi. Akhisar'ın teklif götürdüğü Suudi Arabistan'da forma giyen eski Fenerbahçeli Fernandao, Brezilya'ya gitmek ve eşinin yanında olmak istediğini söyledi.

Transfer çalışmaları kapsamında Muğdat'ı tekrar takımda görmek isteyen Ege temsilcisi, Galatasaray'ın kararını vermesini beklerken, menajerlerin önerdiği Ankaragücü'nden Bifouma'ya ise soğuk yaklaşıyor.  Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş'ın ise rotasını Yeni Malatyaspor'a çevirdiği öğrenildi. Bu isimlerden sonuç alamayınca gözden çıkarılan Seleznyov, Larsson ve Dany'nin yerine Avrupa'dan 3 iyi yabancı almayı kararlaştıran yeşil-siyahlılar, Polonyalı stoper Michal Pazdan'ı da veto ederken, menajerlerin önerdiği Slovak golcü Robert Pich'e de onay çıkmadı. Akhisar'ın listesinde ses getirecek isimlerin olduğu öğrenildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:16 Kaynak: DHA

Türkiye, Avrupa, Spor
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