Akhisarspor'un vazgeçilmezi Abdoulwahid Sissoko

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Adrien Regattin 23 13 1181 2 0 3 Ali Kaan Güneren 1 0 18 0 0 0 Avdija Vrsajevic 20 16 1410 3 0 0 Aykut Çeviker 19 17 1367 3 0 0 Bilal Kısa 16 6 568 3 0 1 Caner Osmanpaşa 31 30 2716 4 0 0 Daniel Larsson 3 2 151 0 0 0 Dany 4 1 158 2 0 0 Doğukan Nelik 1 0 1 0 0 0 Edin Cocalic 9 9 678 1 1 1 Elvis Manu 28 20 1829 7 0 7 Eray Ataseven 11 6 575 1 0 0 Fatih Öztürk 26 26 2303 3 0 0 Gökmen Aydoğdu 1 0 4 0 0 0 Güray Vural 26 24 2220 4 0 2 Halil Yeral 1 1 90 0 0 0 Helder Barbosa 28 22 1971 4 0 4 Jeremy Bokila 16 9 785 2 0 4 Josue 20 17 1569 4 0 2 Kadir Keleş 19 18 1471 0 0 0 Miguel Lopes 21 19 1706 7 0 1 Milan Lukac 8 7 667 1 0 0 Musa Nizam 4 3 260 1 0 0 Mustafa Yumlu 10 10 813 3 0 2 Onur Ayık 23 11 1045 3 0 1 Onurcan Güler 4 0 78 1 0 0 Ömer Bayram 3 3 225 1 0 0 Rajko Rotman 11 9 875 3 0 0 Serginho 24 18 1669 8 0 0 Sissoko 32 31 2759 5 0 0 Sokol Cikalleshi 13 8 799 1 0 0 Yevgen Seleznov 7 6 530 1 1 3 Zeki Yavru 12 12 1054 4 0 2

ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da bu sezon en fazla sahada kalan futbolcu 32 maçta 2 bin 759 dakika süre alan Abdoulwahid Sissoko oldu.Sezona Safet Susic yönetiminde başlayan ancak 5 maç sonra deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Akhisarspor'da Galatasaray maçında geçici olarak Cem Kavçak görev yaptı. Galatasaray'ı 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan yeşil-siyahlı ekip yoluna Cihat Arslan'la devam etti.Arslan'ın da takımdan ayrılmasının ardından sezonun son 13 haftasında takım tekrar Cem Kavçak'a emanet edildi.Sezonu 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyetle 27 puanla kapatan yeşil-siyahlı ekip, son sırada kaldı. Akhisarspor, gelecek yıl 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşadığı Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.Bu sezon sadece 7 hafta küme düşme hattının dışında yer alan Akhisarspor, geride kalan 27 haftanın 17'sinde son sırada yer aldı.Sezon başında TFF Süper Kupa'yı kazanan ve gelecek yıl da aynı kupa için Galatasaray'la karşılaşacak Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında da yer aldığı sezonda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup oldu.Takımın vazgeçilmezi SissokoBu sezon 33 farklı ismin mücadele ettiği yeşil-siyahlı ekipte 32 maçta 2 bin 759 dakika sahada kalan Abdoulwahid Sissoko en fazla süre alan isim oldu. Sissoko'yu 2 bin 716 dakikayla Caner Osmanpaşa ve 2 bin 303 dakikayla Fatih Öztürk izledi.Yeşil-siyahlı ekipte sezonun son maçında Atiker Konyaspor'a karşı mücadele eden genç isimler Ali Kaan Güneren, Gökmen Aydoğdu ve Doğukan Nelik en az süre alan futbolcular oldu.Futbolcular 82 sarı ve 2 kırmızı kart gördüFutbolcuların 82 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırıldığı yeşil-siyahlı ekipte Serginho 8 sarı kart gördü.Bu futbolcuyu 7'şer sarı kartla Elvis Manu ve Miguel Lopes izledi. Bu futbolcuların dışında Sissoko 5, Caner Osmanpaşa,Güray Vural,Helder Barbosa,Josue,Zeki Yavru 4, Avdija Vrsajevic, Aykut Çeviker,Bilal Kısa,Fatih Öztürk,Mustafa Yumlu,Onur Ayık,Rajko Rotman 3, Adrien Regattin,Dany, Jeremy Bokila 2, Edin Cocalic,Eray Ataseven,Milan Lukac,Musa Nizam,Onurcan Güler,Ömer Bayram,Sokol Cikalleshi,Yevgen Seleznov birer kez sarı kartla cezalandırıldı.Edin Cocalic ile Yevgen Seleznov birer kez takımlarını eksik bıraktı.En golcü Elvis ManuToplam 13 oyuncunun gol sevinci yaşadığı Akhisarspor'da Elvis Manu attığı 7 golle en golcü isim oldu.Manu'yu dörder golle Helder Barbosa ile Jeremy Bokila, üçer golle Adrien Regattin ve Yevgen Seleznov, ikişer golle Güray Vural, Josue, Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru, birer golle Bilal Kısa, Edin Cocalic, Miguel Lopes ve Onur Ayık izledi.Sezon karnesiAkhisarspor'da 2018-2019 sezonu karnesi şöyle: