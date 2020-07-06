Akhisarspor'un yeni sponsoru Akhisar Belediyesi - Son Dakika

Akhisarspor'un yeni sponsoru Akhisar Belediyesi

TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor, Akhisar Belediyesi ile göğüs sponsorluğu için anlaştı.

TFF 1. Lig takımlarından Akhisar spor, Akhisar Belediyesi ile göğüs sponsorluğu için anlaştı.

Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti


2017-2018 sezonundan bu yana göğüs sponsoru bulunmayan Akhisarspor, uzun bir aranın ardından göğüs sponsorluğu için Akhisar Belediyesi ile anlaştı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İyi günde kötü günde her zaman şehrimizin takımı Akhisarspor'umuzun arkasındayız. Takımımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.


2019-2020 ve 2020-2021 sezonu için Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut ile göğüs reklamı anlaşması imzalayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, daha önceden anlaşması imzalanan kol reklamlarının da devam ettiğini ifade etti.


Başkan Dutlulu: "Her zaman takımımızın destekçisiyiz"


Konuyla ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İyi günde, kötü günde her zaman takımımızın arkasındayız. Daha önceden kol reklamı vererek destek olduğumuz, Süper Lig yolunda mücadele veren Akhisarspor'umuza göğüs sponsoru olarak destek vereceğiz. Şehrimize ve takımımıza hayırlı olsun. Takımımızın eski günlerine dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Karabulut: "Örnek bir destek"


Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut ise, "Her zaman destekleri ile bize güç veren Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederiz. Bu zor zamanlarda göğüs reklamı anlaşması ile takımımıza örnek bir destekte bulunması oldukça sevindirici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Yılmaz Vural: "Başkanımızın desteği çok değerli"


Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da, belediye desteğinin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Bu zor dönemde belediyenin Akhisarspor'a destek vermesi bizleri oldukça mutlu etti. Çünkü hakikaten ekonomik açıdan çözüm bulmakta zorluk yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Kulüp başkanımız, as başkanımız ve ben, Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek bu konu hakkında görüştük ve sağ olsunlar bizlere destekte bulunacaklarını ifade ettiler. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bugüne kadar zaten hep yanımızdaydı ve bundan sonra da yine her zaman yanımızda olacaklarını ifade ettiler. Belediye Başkanımızın babası Ahmet Dutlulu da bu takımın tesisleşmesinde geçmişte büyük destek veren, büyük emekleri olan çok değerli birisidir. Çok mutluyuz; çözümsüz bir durum vardı ve belediyemizin destekleriyle bu durumun üstesinden geleceğiz. Akhisarspor'u siyaset üstü görmek de büyük bir onurdur. Siyaset ve spor birlikte olacak iş değil. Başkanımızın şu andaki desteği inanın çok değerli ve biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu desteğin karşılığında bir üst lige çıkmak mümkün olur. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karabulut, Besim Dutlulu, Akhisar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'un yeni sponsoru Akhisar Belediyesi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:22 AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:53 Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:57 Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti
21:59
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu
20:02
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 23:00:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor'un yeni sponsoru Akhisar Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]