Akhisarspor'un zorlu periyodu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı fikstüre göre ara sonrası ilk maçında 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de en yakın rakiplerinden Altay'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, 28 Temmuz Pazar iç sahada Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı fikstüre göre ara sonrası ilk maçında 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de en yakın rakiplerinden Altay'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip, 28 Temmuz Pazar iç sahada Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Bu karşılaşmadan hemen sonra hafta içinde 2 Temmuz Perşembe günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak Akigo, periyodu 6 Temmuz Pazartesi günü evinde Balıkesirspor sınavıyla tamamlayacak. TFF, kalan son 2 haftanın programını ise henüz ilan etmedi.

Akhisarspor, lige ara verilmeden önce normal sezonun bitimine 6 maç kala 45 puanla direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde yer alıyordu.



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