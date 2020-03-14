Akhisarspor, üst üste 5. galibiyet peşinde - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor, üst üste 5. galibiyet peşinde - Son Dakika Spor

Akhisarspor, üst üste 5. galibiyet peşinde

6 saat önce

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren ve son 4 maçını kayıpsız geçen Akhisarspor, yarın 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Akhisarspor, üst üste 5. galibiyet peşinde, System.String[]

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren ve son 4 maçını kayıpsız geçen Akhisarspor, yarın 2. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi tecrübesi yaşadığı geçen sezon küme düşen Akhisarspor, tekrar Süper Lig'e yükselmek için mücadelesini sürdürüyor.

Sezona teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde başladıktan sonra 20. haftadaYılmaz Vural'ın göreve getirildiği yeşil-siyahlı ekip, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ilk 2'de yer bulmak için ümitlendi.

Vural yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Akhisarspor, kayıpsız geçtiği son 4 haftada 10 gol kaydetti. Daha önce üst üste 6 müsabakada gol atamama serisi bulunan yeşil-siyahlı ekip, son 8 karşılaşmada 15 gole ulaştı.

Ligde 28. haftaya 44 puanla 4. sırada giren yeşil-siyahlı ekip, yarın 46 puanla 2. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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